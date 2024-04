Gustavo Castillo y Juan Pablo Reyes

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. 5

Por determinación de Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país investiga administrativamente a su antecesor, Arturo Zaldívar.

En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indaga a ex colaboradores del ministro en retiro por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento oculto , vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) al presionar a jueces y magistrados para que dictaran resoluciones con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros , violencia sexual, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos.

Estas pesquisas se iniciaron con base en una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril ante el CJF; el mismo día, Piña Hernández ordenó la apertura del expediente J/108/2024 para que, mediante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, indague a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF, y a la ex contralora del PJF Arely Gómez González, actual auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como otros funcionarios del PJF y el abogado Julio Scherer Ibarra, ex consejero del Poder Ejecutivo federal.

Sobre Zaldívar, el CJF puntualiza que por ser ex ministro de la SCJN, la Judicatura carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le imputan; para los efectos que establecen los artículos 11, fracción XI, y 113, fracción I, de la Ley Orgánica del PJF, que disponen que ese alto tribunal resolverá sobre las faltas administrativas que señala la denuncia anónima.

En la única declaración pública que Zaldívar realizó al respecto, durante el noticiero que conduce Ciro Gómez Leyva señaló que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrar a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial .

Aunque el PJF empezó la pesquisa con base en una denuncia anónima, la magistrada Elba Sánchez Pozos informó que presentará formalmente una denuncia contra Zaldívar, luego de que desde 2019 había señalado actos ilegales y presiones de gente cercana al ministro”, entre ellos Carlos Antonio Alpízar.