Una vez que conocieron el video, Estados Unidos modificó sustancialmente su postura a través del asesor en seguridad de la Casa Blanca. Instruyó a difundir el video en la conferencia bajo el argumento de que hay ya un reclamo de que no se difunda por un problema de derechos de autor. Vamos a volver a ponerlo porque ahora se está diciendo que hay una televisora o un medio de comunicación que tiene los derechos y que no quieren que se use el video por derechos de autor. Entonces, vamos a ponerlo para ver si nos denuncian a nosotros y saber bien de qué se trata.

Sentar precedente

Expresó su coincidencia con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas en el sentido de que deberán ser los miembros de la Asamblea General los que se pronuncien sobre la demanda mexicana de expulsar a Ecuador de ese organismo hasta en tanto no haya una disculpa pública. Además, se pretende que se siente precedente para que no se vuelva a repetir un allanamiento a una misión diplomática, por lo cual México solicitó que los cinco países que tienen derecho de veto a una resolución lo ejerzan en esta demanda.