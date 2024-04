Hoy, ante el arribo despiadado del crimen organizado, la asamblea del pueblo me’phaa de Tilapa, municipio de Malinaltepec, anunció el nacimiento de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti), un nuevo sistema de justicia que se propone como ejes la autonomía y libre determinación. El contexto no podría ser más alarmante: La familias se desmantelan con el reclutamiento y uso de nuestras hijas e hijos . Y, por otro lado, las estructuras de gobierno en sus tres niveles, frecuentemente aparecen inmóviles, omisos, enredados e incapaces para tejer estrategias colectivas desde abajo .

El camino no ha sido ni será fácil, pero permanecer con los brazos cruzados no es opción. Serti se propone informar de casa en casa, comunidad por comunidad, sobre las diversas violencias que los atacan. Se trata de trabajar alternativas preventivas, nuevas opciones de autocuidado y acciones para entrar en control del problema . Nada fácil. Pero no hay de otra.