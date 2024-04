or qué el INE no toma medidas para sancionar o divulgar la invalidez de las campañas de odio y mentiras con bots y trols?

Estoy en terapias, mi familia me apoya y mis amigos me visitan. A 105 días de aquel grave accidente que me limitó, he escrito y publicado cerca de 100 crónicas y publiqué un libro, el número 14, de poesía relatos y crónicas. Se titula Desde ayer, se me ha muerto la risa. Pero ésta, ha estado empezando a revivir.

El desapego de los profesores del CCH

No me sorprende el poco interés por los grupos vacantes de parte de los maestros de asignatura del CCH, que dejaron pasar la oportunidad de la consulta sobre el contrato colectivo de trabajo y la titularidad del Aapaunam, el cual no logró el porcentaje de votación mínimo para mantenerla y sin embargo sigue negociando a nombre de los profesores de la UNAM.

No parece interesarles quiénes son sus consejeros técnicos, académicos, interno y apenas lograron reunir las comisiones para revisar los actuales programas de estudios.

Existe un gran escepticismo de que pueda haber cambios, y cuando los hay es para deteriorar más su situación laboral. Si hay una reforma que los beneficie debe venir de arriba, de la institución.

En realidad, esto no es más que el reflejo de una clase trabajadora que ha dejado su suerte en manos del gobierno y los patrones.

