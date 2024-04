De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. a31

Cruz Azul resolvió un complejo rompecabezas en el estadio Cuauhtémoc y derrotó al Puebla con un penal de último minuto (1-0), ubicándose en el tercer lugar de la Liga Mx con la misma cantidad de puntos que el Toluca y el América, líderes por mejor diferencia de goles.

A pesar de un marcado dominio durante más de 80 minutos, La Máquina obtuvo su recompensa hasta el tiempo de compensación, cuando la árbitra Katia Itzel García señaló con apoyo del VAR una polémica mano dentro del área del zaguero Gustavo Ferrareis tras un remate de cabeza de Ángel Sepúlveda.

En medio de múltiples reclamos de jugadores e integrantes del cuerpo técnico de la Franja, el delantero Uriel Antuna pidió la pelota y disparó por arriba del portero Jesús Rodríguez (90+4) para darle la novena victoria a los celestes en el torneo, con la que llegaron a 29 puntos y prácticamente aseguraron el play-in a falta de dos jornadas.

La Máquina no sólo tuvo la iniciativa del juego, sino que además contó con las mejores ocasiones frente a la portería. No obstante, ante la falta de un centrodelantero, sus ataques no lograron hacer daño a una zaga poblana casi siempre ordenada.

La Franja quedó en el último puesto de la competencia con sólo cinco puntos y 12 derrotas. Poco antes del inicio del encuentro, un grupo de aficionados protagonizó una trifulca en una de las puertas del inmueble con elementos de seguridad.