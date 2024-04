▲ Sebastián, quien salta para cabecear el balón, dejó claro que no harán un trabajo especial contra Alexis, pues se enfocarán en el funcionamiento colectivo del Toluca, su rival de este sábado en el estadio Azteca. Foto @ClubAmerica

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. a11

Tras conseguir su boleto a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, el América está listo para enfrentar este sábado en el estadio Azteca a su siguiente rival en la Liga Mx, el Toluca, en un partido donde ambos equipos pelearán por el liderato del torneo Clausura 2024 y en el que los azulcremas no se dejarán intimidar por la buena racha del delantero estrella de los escarlatas, Alexis Vega, aseguró el defensa Sebastián Cáceres.

Alexis es un buen futbolista, lo sabemos todos. En Toluca recuperó su nivel, pero no vamos a tomar medidas especiales ante ningún rival. Hemos trabajado cada partido de determinada forma y un jugador no va a ganar el encuentro, sino todo el equipo. No debemos enfocarnos en un solo elemento, sino en el funcionamiento del plantel , indicó ayer en conferencia realizada en las instalaciones de Coapa.

El zaguero rechazó que en el plantel exista presión por enfrentar en el duelo correspondiente a la jornada 15 a la mejor ofensiva del torneo, toda vez que hasta el momento, los Diablos Rojos suman 32 goles en favor, 10 más que las Águilas.