Sábado 13 de abril de 2024, p. 9

La etapa por la que atraviesan los arqueros mexicanos es de clase mundial. Alejandra Valencia, quien desde hace tiempo es la líder de la selección femenil, y Matías Grande, la nueva promesa en la rama varonil, constataron que el tiro con arco es uno de los deportes más sólidos de cara a los Juegos Olímpicos.

Tanto Valencia como Grande se instalaron en la final del Campeonato Panamericano de la especialidad que se realiza en Medellín, Colombia.

En el caso de Valencia, no importa el lugar donde lance sus flechas, siempre es garantía de precisión. Los años no han pasado en balde para la medallista olímpica en Tokio 2020. Luce cada vez más confiada y su experiencia se nota en cada competencia a la que asiste. No por nada es la tercera mejor arquera del mundo en recurvo. El jueves, junto a las coahuilenses Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, lideró al equipo femenil hasta meterlo a la lucha por la medalla de oro. Un día después, en la modalidad individual, la sonorense continuó esta buena racha con triunfos ante la panameña Emma Durán (7-1), la colombiana Maira Sepúlveda (6-2) y posteriormente, en cuartos de final y semifinal, sobre la canadienses Kristine Esebua (6-4) y Virgine Chenier (6-0).

Vázquez, por su parte, cayó en semifinales, por lo que el domingo peleará el bronce.

Logró meterse a París 2024 en el último selectivo nacional que se realizó el mes pasado. Ahí, después de un año de inactividad por una lesión en el hombro, le quitó el lugar a la experimentada Aída Román, quien formó parte del cuadro que ganó el pase olímpico en 2023.