Sábado 13 de abril de 2024

En los momentos menos oportunos, muchas veces suceden las peores noticias en la carrera de los deportistas. Los meses previos a los Juegos Olímpicos suelen ser inoportunos para algunos de ellos. La principal razón, las lesiones. Sin embargo, este tipo de incidentes, a los que están expuestos todos los atletas, alcanzan tintes todavía más dramáticos, y se agiganta en caso de afectar a una de las grandes figuras mundiales. La desdicha esta vez le tocó a Yulimar Rojas, una de las máximas referentes del atletismo, quien sufrió una lesión a menos de cuatro meses de que comience París 2024.

Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024 , dijo Rojas en un comunicado divulgado en redes sociales y dirigido a su natal Venezuela.

La atleta de 28 años explicó que la dolencia comenzó mientras entrenaba: “A la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce en una lesión en el tendón de Aquiles.

Han sido horas muy complejas en las que me he cuestionado y he analizado por qué sucedió esto , reflexionó la multicampeona mundial, quien fue operada el jueves en Madrid.

La baja de Rojas es sensible para la delegación venezolana porque se trata de su mejor atleta olímpica en los últimos años.

Rojas parecía invencible de cara a los Juegos Olímpicos, pero una lesión la obliga a abdicar. Sin rivales que le hicieran sombra, cede ante un adversario inesperado.

Venía de un 2023 dominante, en el que ganó un cuarto campeonato mundial al aire libre y un tercer título en la Liga de Diamante.

Tuvo la mejor marca mundial de 2023, 15.35 metros, muy lejos de sus competidoras.

La venezolana se había planteado un desafío extra: competir en París 2024 en una prueba adicional al salto triple, el largo

Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente; pero me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar , apuntó la caraqueña, considerada la reina del triple salto.

La afición en París extrañará ver a una de las máximas referentes en la disciplina. Si bien el atletismo es uno de los actos más solicitados en cuanto a boletos vendidos, Yulimar era parte del engranaje por el que los fanáticos compraban un asiento.