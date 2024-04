Ángel Bolaños

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. 30

María del Carmen Reséndiz, comerciante, 53 años, colonia San Pedro Tláhuac.

–¿Conoce a su diputado?

–Creo que se llama Adriana Espinosa de los Monteros, pero no sé si sea senadora o diputada. Rigoberto Salgado creo que es senador.

–¿La ha visto en su distrito?

–Directamente no he tenido contacto con ella, pero sí he estado en sus programas, estuve en un taller de belleza y uno de maquillaje infantil para pintar caritas.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Nada más sé que ha impulsado esos talleres para que la gente aprenda y se entretenga en algo.

Silvestre Leyte López, periodista, 66 años, San Francisco Tlaltenco.

–¿Conoce a su diputado?

–Alguna vez la estuve esperando seis horas, así que ya se imaginará la imagen que tengo de nuestros ínclitos legisladores, que nomás se paran como ahorita que ya tapizaron nuevamente la alcaldía de propaganda queriendo ser los mismos.

–¿La ha visto en su distrito?

–No, nada más la visité en una ocasión por un asunto personal en su módulo, me hizo esperar seis horas después de cancelarme dos veces, para que no me resolviera nada.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Nada absolutamente, salvo publicitarse esperando estos tiempos electorales nuevamente, es lo único; ya los cuatro de aquí ya están ahora intercambiando lugares y más ahora con la relección, la pusieron de a pechito.

María Magdalena Huerta Vázquez, maestra jubilada, 66 años, colonia La Conchita