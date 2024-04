Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de abril de 2024, p. 8

La pretensión de callar al Presidente no había ocurrido nunca en la historia, como ahora lo buscan sectores conservadores, sostuvo el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. “Me quieren silenciar. No puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica. Pues es como decir: A ver, cancelen las concesiones –yo no lo voy a hacer– de Radio Fórmula, de Azteca, de Televisa”.