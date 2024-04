Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 12 de abril de 2024, p. 7

Mexicali, BC., Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), no se dejó enganchar por los señalamientos que ayer hizo Xóchitl Gálvez, su oponente en la contienda, respecto a que ”si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey”.

La verdad, no vale la pena entrar a un debate cuando ese es el nivel , dijo Sheinbaum en conferencia de prensa ante las referencias de la abanderada de PRI, PAN y PRD porque renta un departamento.

–¿Ese nivel de debate de la candidata de oposición es desesperación? –se le insistió.

–Ya no voy a tocar el tema. Ya hubo debate; vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo encuentro –respondió.

En cambio, sobre el rechazo del INE a la propuesta de Gálvez de aplicar medidas para evitar el uso político de los programas sociales en las campañas, recordó que quienes tenían programas clientelares eran PRI y PAN.

Quieren que el INE haga una campaña para decir que los programas sociales no se van a quitar; corresponde a cada candidata o partido defender sus posiciones.

Subrayó, como hizo también en dos mítines posteriores –San Luis Río Colorado, Sonora, y luego aquí, en Mexicali– que “los únicos que por convicción defendemos los programas y derechos del pueblo somos nosotros’’.

Insistió en que en el periodo neoliberal dichos apoyos “eran utilizados como condicionantes del voto. Ellos (PRI y PAN) tenían programas sociales que en realidad eran clientelares, desde Solidaridad y Prospera. Eran mecanismos de control para el voto; ahora lo que construimos son derechos (...) Ellos nunca han estado de acuerdo, el pueblo de México lo sabe’’, aseveró.