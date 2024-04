César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 12 de abril de 2024, p. 5

Sidronio Casarrubias Salgado, cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos, promovió un nuevo juicio de amparo en el que se quejó de que es víctima de hostigamiento e incomunicación dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano y que se le restringe su derecho al ejercicio y deporte. En su demanda, que promovió en un juzgado federal del estado de México, pidió la remoción de los custodios señalados como Matamoros y Chabelo. A uno lo señaló como depredador sexual .

Por su parte, autoridades negaron que se hostigue a los internos en el Penal del Altiplano. Dijeron que lo que sí hay es mayor vigilancia y que los custodios dan cumplimiento a las normas que impiden que exista contacto con los reclusos.

Sidronio Casarrubias, quien está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pidió que ambos custodios rindan su declaración y que no se continúe violentando sus derechos fundamentales, además de que se le dé parte a la gente de derechos humanos de que se encuentra en este centro de reclusión.