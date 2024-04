▲ El ex vicepresidente tuvo ayer una intervención de casi 20 minutos por medio de Zoom en la audiencia y volvió a narrar cómo fue golpeado. Foto capturas de pantalla

Mientras tanto, Noboa permanece en Miami, en una visita de carácter privado, de la cual no se han hecho públicas, por parte de sus voceros, las actividades en esa ciudad estadunidense. Sin embargo, la tarde de ayer, su ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, denunció al ex presidente Rafael Correa por el delito de traición a la patria, según el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal.

Incluso, los informes de la Policía Nacional y de las fuerzas armadas, presentados ayer en la audiencia de habeas corpus de Jorge Glas en la Corte Nacional de Justicia, evidenciaron que el presidente Noboa dio la orden verbal y por escrito para detener al ex vicepresidente. Sin embargo, el informe de la milicia expresa que fueron los policías los que lo ejecutaron.

Quito. En medio de la mayor crisis política y diplomática, el gobierno de Daniel Noboa mantiene silencio sobre la decisión de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador de pedir la suspensión del Ecuador en el sistema de las Organización de las Naciones Unidas si no pide disculpas por el asalto a la sede diplomática el pasado viernes.

Para ella, las expresiones de Correa no sólo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos, sino que, en su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana, que independientemente de si ésta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales .

Esta acción ya se preveía, porque en sus discursos de los últimos días, Noboa se había referido al tema, sin mencionar a Correa, diciendo, en un comunicado del 8 de abril, que unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la Patria nunca antes vista .

Piden devolverle la condición de asilado

El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas apareció de nuevo, vía Zoom, este jueves para pedir un habeas corpus y, en una intervención de casi 20 minutos, contó cómo fue golpeado y torturado por sus captores, dentro y fuera de la embajada mexicana en Quito.

Conmovido, dijo: Me da vergüenza mi patria cuando se refirió al modo en que se ha tratado a una legación diplomática de un país hermano, a sus funcionarios y a él mismo. Me trataban como un trofeo de guerra, me llevaron como una vaca colgada, con los brazos guindados , testimonió. Además, comentó que los policías se jactaban de haber realizado una operación exitosa, “me tomaban fotos, se burlaban de (Roberto) Canseco y le decían ‘mamarrachos mexicanos, ya vas a ver lo que son las fuerzas armadas ecuatorianas’”.

El abogado Andrés Villegas dijo en la audiencia que la detención es ilegal y arbitraria por haber conculcado los derechos humanos y pidió que como medida de reparación se ordene que sea trasladado a la misión diplomática de México más cercana a Ecuador o que con base en la Convención de Asilo se le lleve a otro Estado en el que convenga mantenerlo bajo resguardo.