Pensaban que nos lo íbamos a llevar en un baúl

En relación con el tema de Jorge Glas, nosotros hemos separado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia porque nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en su artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso , dijo Bárcena.

“Y quiero decir que, además, nuestra embajada estaba asediada. Ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glas en un baúl o no sé cómo, digo, la verdad; o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces, esa agresión también es muy… Como dice el Presidente, no somos iguales, no íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter”, sentenció.