Bárcena explicó: recurrimos a la corte más alta de las Naciones Unidas constituida para resolver casos entre los países y, en este caso, con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y, la verdad, es que la proclama de México, lo que estamos pidiendo, es que el sistema multilateral debe estar a la altura de la gravedad de hechos como estos. Debemos exigir que la justicia y el sistema internacional condenen y sancionen sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional, de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo: es la paz, el diálogo, y el uso de la fuerza evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones .

De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, los reclamos muy contundentes son los siguientes: juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México; la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales; juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado, judicial, para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas; establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU, con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidades; es tan importante evitar la repetición de estos casos, que el tribunal internacional de justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros.

on la exigencia de expulsar a Ecuador de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en tanto el facho Daniel Noboa no se disculpe por el brutal asalto a la embajada mexicana en Quito y rinda cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra representación diplomática, así como por los ataques físicos perpetrados , ayer el gobierno nacional dio a conocer el contenido de la demanda que México presentó ante la Corte Internacional de Justicia.

C

La propia canciller subrayó que México pone a prueba el sistema de justicia internacional; vivimos un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales; vemos violaciones por todo el mundo que afectan no sólo a los diplomáticos, (sino también) a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional. Se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos: Estados Unidos, Canadá, casi todos los países de Europa. Ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico .

Para redondear, el presidente López Obrador subrayó que lo que se busca es no repetir un hecho deleznable como el que sufrió México, que se garanticen el derecho internacional y la soberanía de las naciones. Si no se pone orden y no se respeta el derecho internacional, pues ya va a ser el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas .

Las rebanadas del pastel

Y todavía hay quien dice que la candidata prianista no es un pato salvaje: Xóchitl Gálvez arremetió en contra de los adultos mayores y, clasista que es, se burló de ellos, pues dijo: si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey . De inmediato se escuchó la sonora mentada de madre de cerca de 18 millones de mexicanos de esa edad… El virrey de Zacatecas, David Monreal, vive a todo lujo y en él gasta que da envidia, pero mantiene en la inanición a los acreedores de su gobierno , a quienes se niega a pagar lo que les debe por bienes y servicios. Otra joya de la política nacional.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com