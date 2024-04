H

ubo advertencias anticipadas de que la imparcialidad de los debates estaba en riesgo cuando la hiperactiva consejera del INE, la panista Carla Humphrey, se adueñó de la presidencia del comité de debates y la designación de moderadores. El diseño que propuso tenía la intención mal disimulada de proteger y dar ventaja a la candidata prianista Xóchitl Gálvez. No tendría que debatir directamente con Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena y aliados, ni con Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. No necesitaría telepromter. El esquema consistió en recabar opiniones de los ciudadanos, las filtró Signa Lab, del ITESO, y la selección se entregó a los moderadores, Denise Maerker y Manuel López San Martín. Así se llegó al manipulado episodio de antenoche. Xóchitl no hizo más que atacar, esbozar algunas propuestas y de despedida mostró de cabeza la bandera nacional. Por otro lado, se averió el sistema de cronómetros, le quitaron tiempo a Claudia. Aun con desventaja, ganó el encuentro, así lo reconocen hasta los comunicadores de oposición. Morena está pidiendo al Instituto Nacional Electoral que el segundo debate sea rediseñado, debe darse uno que sea auténtico. Las empresas que fueron contratadas para la transmisión del evento, según ha trascendido,cobrarán una millonada. Son Full Circle y MVS Net. No han dado una explicación del origen de la falla. El moderador López San Martín trabaja para MVS.

Deducciones

Si está preparando su declaración de impuestos de 2023, conviene que tome nota de las deducciones que puede hacer porque lograría una importante reducción en sus contribuciones. Estas son: 1.- honorarios médicos, dentales, sicológicos o nutricionales, 2.- gastos hospitalarios; 3.- medicinas incluidas en facturas de hospitales; 4.- honorarios a enfermeras; 5.- Análisis o estudios clínicos; 6.- Prótesis. 7.- Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. 8.- Lentes ópticos graduados y 9.- Primas por seguros de gastos médicos. ¿Quiénes pueden beneficiarse con este esquema fiscal? Las personas físicas que obtienen ingresos por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento y actividad empresarial y/o profesional, establece el SAT.