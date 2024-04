Quienes en nada contribuyeron a aliviar las preocupaciones de los ciudadanos fueron los gobernantes panistas de Benito Juárez y Álvaro Obregón o el liderazgo blanquiazul en la capital. La derecha capitalina no sólo se ha desentendido de su deber de realizar verificaciones a establecimientos mercantiles que trabajan con químicos y/o solventes, entre otras sustancias potencialmente dañinas; así como de informar sobre los puntos que puedan interferir en el correcto funcionamiento del sistema de aguas, sino que ha instrumentalizado el asunto con inocultables fines electoreros. Políticos panistas se han apersonado en los bloqueos que los ciudadanos descontentos llevan a cabo en vialidades principales y les han ofrecido apoyo logístico y material para escalar las protestas. La mejor prueba de que estos acercamientos responden a cálculos mezquinos y no a una voluntad de ayudar, se encuentra en que dichos individuos dan a los pobladores herramientas para hacer ruido mediático, pero no para superar el trance, como pipas o garrafones con agua potable. El que ha distribuido el agua embotellada es el Gobierno de la Ciudad de México, no quienes explotan el problema de manera desvergonzada.

El Sacmex debe restablecer sin dilaciones la provisión del líquido en condiciones óptimas a todos los hogares, y las autoridades correspondientes habrán de deslindar o fincar responsabilidades por los actos negligentes o criminales que causaron la contaminación del agua. Las sanciones también tendrían que alcanzar a quienes han obstaculizado los trabajos de remediación al hacer politiquería con un tema ambiental y de salud pública.