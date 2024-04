Valdez reconoció que en algún momento pensó en el retiro e incluso se deprimió; no obstante, no se dio por vencido y después de varios meses finalmente logró su objetivo.

Batallé mucho en el proceso, fue un camino muy largo, con altas y bajas, y me di cuenta de que cuando estás en un mal momento la gente te abandona, pero yo me aferré y me enfoqué en entrenar y alcanzar mi sueño , señaló este jueves tras su arribo al aeropuerto capitalino.

“Mentiría si no digo que cruzó por mi mente el retiro, pero eso sólo fue un instante. Muchas veces los boxeadores, y los atletas en general, no saben cómo manejar la presión, cuando escuchaba comentarios de que era tiempo de colgar los guantes, no lo acepté, pues me considero un boxeador disciplinado.

Sé que lo importante es demostrarlo arriba del ring, y lo hice esa noche contra Wilson, por eso lloré de felicidad, pasé tantos momen-tos difíciles y de depresión que volver a ganar un título lo tomo como una bendición, en el camino he sabido disfrutar los triunfos, pero también he aprendido mucho de los fracasos , aseveró.

Con su reciente título, Valdez, quien también fue monarca mundial en peso pluma por la OMB en 2016, fue parte de un hecho histórico dentro del boxeo nacio-nal, donde cuatro púgiles mexi-canos consiguieron en dos días cuatro cetros del orbe.

El deporte mexicano es el boxeo, no el futbol

Al respecto, el originario de Nogales, manifestó sentirse muy orgulloso de formar parte de este acontecimiento. Siempre lo hemos dicho, el deporte mexicano no es el futbol, es el boxeo, está en nuestra sangre, es muy natural para nosotros, nos la creemos siempre que subimos al ring y los resultados lo demuestran .

Finalmente, Valdez advirtió que buscará unificar los títulos mundiales superpluma, por lo que su siguiente paso será enfrentar al estadunidense O’Shaquie Foster, quien actualmente posee el cetro del CMB.