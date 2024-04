Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 12 de abril de 2024, p. 4

Moscú. El Premio Booker Internacional reveló la lista de los seis finalistas de su edición 2024, que incluye una obra argentina y una brasileña.

“Estamos encantados de revelar la lista de los finalistas del Premio Booker 2024, que incluye seis libros ‘que entrelazan lo íntimo y lo político de maneras radicalmente originales’”, comunicaron los organizadores del galardón en redes sociales.

La lista incluye dos novelas latinoamericanas: Not a River (No es un río), de la escritora argentina Selva Almada, y Crooked Plow (Arado torcido), de Itamar Vieira Junior, de Brasil.

También están entre los finalistas las novelas Mater 2-10, del sudcoreano Hwang Sok-yong; What I’d Rather Not Think About, de la neerlandesa Jente Posthuma; Kairos, de la alemana Jenny Erpenbeck, y The Details, de la sueca Ia Genberg.