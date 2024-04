Entonces, para mí, hacer clases de ballet todos los días, escuchar a mi cuerpo y sentirlo de la manera en la que lo he construido es algo muy especial; encontrar una conexión emocional con la fisicalidad es algo muy importante para los seres humanos, y me encantaría que más personas pudieran sentir esa conexión , explicó.

A días de cumplir 34 años, el 30 de abril, el astro del San Francisco Ballet, de Estados Unidos, se dijo afortunado por tener una herramienta muy hábil y entrenada para poner a prueba sus límites físicos constantemente; aseguró que la libertad que siente sobre el escenario se convierte en una adicción .

Aseguró que, aunque disfruta mucho de su faceta de programador de Despertares, aún desconoce si en el futuro desearía hacerse cargo de la dirección artística de alguna compañía de ballet, labor que definió como muy compleja, además de que todavía no he decidido qué me gustaría hacer cuando deje de ser bailarín . Lo que sí sabe es que siente la responsabilidad de seguir defendiendo el ballet clásico .

Isaac Hernández habló del actual momento político en México, del que afirmó estar muy interesado, en específico, del programa cultural de los aspirantes a la Presidencia, pero sobre todo de cómo van a cumplir sus propuestas en la materia, por ejemplo, el tema de la seguridad social a los artistas.

Me parece que es un momento clave para México. La geopolítica ha cambiado y el país tiene un posicionamiento que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, me interesa que no se descuiden estos temas y que verdaderamente se propongan ideas modernas que nos permitan ser un país competitivo en el ámbito creativo , resaltó.