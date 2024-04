Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de abril de 2024, p. 29

Macario García, 66 años, productor de nieve artesanal, pueblo de Santa Ana Tlacotenco:

–¿Conoce a su diputado?

–Acá en Milpa Alta es Octavio Rivero.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–A Octavio, sí, sí lo he visto.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Por la alcaldía, en el presupuesto que le da o que gestiona él toca un cachito para acá o para allá, pero aquí hay un camino que tiene muchos baches, tiene así como cinco años sin taparlos. Es el camino más transitado: el Camino Viejo a Santa Ana. Si al señor le llega mi voz, yo le digo que allá hacemos faena para arreglar la carretera y le solicitamos también el drenaje.

Jaqueline Palma Zamorano. 32 años, comerciante, pueblo de San Francisco Tecoxpa:

–¿Conoce a la diputada o diputado que la representa en el Congreso de la Ciudad de México?

–No, no la conozco.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, no sé qué ha hecho.

Sergio García Velázquez, pueblo de San

Antonio Tecómitl:

¿Conoce a su diputado?

–El diputado es… Su nombre no me lo sé, no me acuerdo.