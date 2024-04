Elba Mónica Bravo

Viernes 12 de abril de 2024

Pobladores de Milpa Alta dividieron opiniones acerca de la gestión de la ex alcaldesa Judith Vanegas, quien ahora es candidata de Morena al Congreso de la Ciudad de México. Mientras unos aseguran que le pusieron el pie algunos políticos por ser mujer, pues no la dejaron avanzar en muchos temas como, por ejemplo, continuar con las gestiones para llevar el servicio de energía eléctrica a distintos parajes; otros, señalaron que nos quedó a deber en muchos aspectos , al afirmar que no hay una obra importante que haya logrado .

Marisol Rodríguez Chan, habitante del pueblo de Villa Milpa Alta, recordó que en el predio donde se construiría un hospital quedó sólo un centro de salud, y aunque la ex alcaldesa puede decir que no es de su competencia al estar al frente de la alcaldía, la diferencia es que cuando una autoridad es vigilante de los problemas de los habitantes, está preocupada por gestionar, facilitar y coadyuvar en el presupuesto para que no sólo lo absorba el gobierno de la ciudad y se beneficie a la población .