Señalaron que si no hay respuesta al pliego petitorio de siete puntos que presentaron alrededor del mediodía de ayer en un encuentro privado entre vecinos con el titular de Sacmex, Rafael Carmona, y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, entre otros funcionarios, no descartaronn volver a cerrar el tránsito de la línea 1 del Metrobús, de las estaciones Teatro de Los Insurgentes a Chilpancingo; además, realizar otros bloqueos, por ejemplo, en Viaducto.

Colonos de Benito Juárez que mantienen un plantón en ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur y Xola desde el martes pasado advirtieron que no lo levantarán hasta que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informe qué sustancia contaminó el agua que reciben en sus domicilios, la fuente del olor a hidrocarburo y que el gobierno local responda a la petición de no pagar el agua .

Solicitaron la incorporación de personal de Petróleos Mexicanos en la siguiente reunión, que se dé a conocer la información en redes sociales y cómo van a hacer llegar agua potable a la demarcación.

En el plantón, algunos vecinos leyeron resultados que circulan en redes sociales de análisis de tres muestras de agua que realizó VASA Instalaciones, que arrojaron presencia de contaminación orgánicos derivados del petróleo en diferentes proporciones con variación de entre 7 a 20 por ciento, que en presencia de cloro se pueden generar subproductos cancerígenos .

Por la noche, el Sacmex respondió que VASA Instalaciones no es un laboratorio de análisis. El giro de la empresa es instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para construcciones, como regaderas con filtro. No se dedica al análisis de agua .