Incluso, ayer la Secretaría de la Defensa Nacional llevó al lugar dos plantas potabilizadoras y la de Marina ofreció dos más, con el propósito de entregar agua purificada a los vecinos que la requieran.

Tras el cierre del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, del que provenía el agua contaminada, señaló que la recomendación es lavar tinacos y cisternas, por lo que en caso de requerir apoyo para dicha tarea, se puede solicitar en el citado puesto de mando.

En conferencia, informó que se siguen realizando estudios para determinar de dónde provienen las sustancias que generaron la contaminación del agua; en tanto, se atiende a la población afectada sin que las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, gobernadas por el PAN, hayan cooperado para resolver la problemática; en cambio, tanto autoridades de la primera como el diputado panista Federico Chávez se presentaron en el bloqueo que realizan algunos vecinos en Insurgentes para llevarles casas de campaña.