Si se quiere restaurar equilibrios ecológicos mínimos habría que transformar esa dieta e inhibir a la red ganadera. Esto simplemente no va a ocurrir, al menos no hasta que sobrevenga alguna catástrofe ecológica definitiva. Quienes están interesados en preservar esta locura alimentaria no sólo son las empresas, sino también sus trabajadores (jamás renunciarían a perder sus empleos). La valorización del capital no cuenta con ningún registro de autobservación que le permita contenerse frente a la extinción de sus propias fuentes naturales de funcionamiento. Lo mismo sucede en otras industrias expoliadoras del ambiente. De ahí que muchos de los actuales teóricos del metabolismo ecológico opten por radicalizar su perspectiva: no queda más que una política integral de decrecimiento económico. Las respuestas mayoritarias a esta propuesta de decrecimiento han sido casi unánimes: lo critican o la desaprueban. Los argumentos son muchos. En los países en crecimiento, decrecimiento equivale a austeridad, sobre todo en las capas más pobres de la población.

Y en los países centrales, equivaldría a desempleo.

Y, sin embargo, la idea del decrecimiento no es tan excéntrica. Si la cantidad de productos industriales se reduce y es acompañada de una reducción de las horas de trabajo, la redistribución de la riqueza podría mejorar sensiblemente. Y esto hace sentido. De facto, algunas de las industrias verdes actuales funcionan ya bajo este principio.