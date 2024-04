Lilian Hernández, Fabiola Martínez y Ricardo Montoya

Jueves 11 de abril de 2024, p. 10

Santiago Nieto sí será candidato al Senado por Morena en el actual proceso electoral, al igual que Alberto Esquer y Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano. Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que sus argumentos para quejarse de esta exclusión son válidos, por lo que ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que los vuelva a incluir en las listas de postulaciones aprobadas.

Sin discusión de los magistrados en el caso de Nieto Castillo y por mayoría de votos, el pleno de la sala superior aprobó el proyecto de Felipe Fuentes Barrera en el sentido de revocar la decisión de la sala regional de Toluca, que hace dos semanas le negó la candidatura.

La queja fue presentada por el PAN, señalando que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incumplía los requisitos de elegibilidad planteados en la Constitución, por no ser originario de Querétaro ni tener la residencia mínima de seis meses, pero el ex encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo justificó su residencia en Querétaro, al señalar que toda su vida la ha realizado en San Juan del Río, donde tiene una casa.