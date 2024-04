Durante su conferencia, López Obrador fue interrogada sobre la petición que hizo Gálvez al Instituto Nacional Electoral y aunque nunca la mencionó por su nombre rechazó tal pretensión porque México vive en una democracia no en una dictadura, ni de izquierda ni de derecha. Además, dijo, ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo.

Ante la pretensión de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, de suprimir la transmisión de las conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esto significaría una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad. No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen; somos adversarios, no somos enemigos .

No ando de gelatinoso

“No, nada de hipocresías, y ahí de nuevo aplica el que actuemos en libertad, ‘soy así’, ‘esto soy’, ‘así pienso’; ‘no ando robaleando’, porque el robalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas; ‘no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando’. No tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra, no, esto es lo que pienso’, y no pasa nada, y respeto a todos, pero no es como esa mala costumbre del bloque conservador o de los conservadores de fingir, ‘así como digo una cosa digo la otra’”, señaló el mandatario.

Por ello, se pronunció porque haya cada vez mayor debate sobre los problemas del país porque estamos viviendo un momento extraordinario, un momento estelar en la historia de México.