Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. 8

Chinameca, Mor., En el 105 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, firmó el acuerdo por la soberanía alimentaria con organizaciones campesinas, para profundizar la transformación en el campo, combatir la pobreza extrema y continuar con los programas para el sector, puestos en marcha en el actual gobierno.

Se comprometió a modificar la Ley de Aguas Nacionales para que ya no esté privatizado el líquido , a no permitir el maíz transgénico y aunque reconoció que es difícil, hacer una transición agroecológica. La sustitución del glifosato no es tan sencilla, pero tenemos que caminar hacia allá, por la protección de las mexicanos, de nuestros suelos y de nuestras aguas , sostuvo.

Acompañada por dirigentes de organizaciones del campo, indígenas y afromexicanos, ofreció trabajar por la justicia agraria y externó su compromiso con los campesinos, cientos que atiborraron la cancha de futbol de este municipio, sitio en que se ha transformado el lugar donde fue asesinado Zapata.