Arturo Sánchez Jiménez, Alonso Urrutia y Sergio Ocampo

reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. 7

Al informar sobre la detención del policía que presuntamente asesinó al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador alertó ayer que en varios estados hay un ambiente cargado y enrarecido porque hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia .

Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, estudiante de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murió el 7 de marzo por disparos de la Policía Estatal de Guerrero, en un retén de revisión, cerca de la colonia Indeco.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo expuso que el agente implicado en el asesinato del estudiante estaba protegido en un rancho cerca de Acapulco, propiedad de otro policía, donde fue capturado en la madrugada del miércoles.

Quiero informar que hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están pressos todos los que participaron. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación , informó el mandatario.