▲ Tras cinco días detenido, el ex vicepresidente pudo hablar casi 40 minutos por videollamada.

Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. 5

Quito. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas tuvo este miércoles la primera oportunidad de conectarse con sus abogados y familiares cercanos. Vía Zoom, durante casi 40 minutos (lo que permite una conexión no pagada), desde una celda de la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca, se escuchó su testimonio de cómo fue secuestrado, el viernes pasado, por las fuerzas militares y policiales tras la orden del presidente Daniel Noboa.

La noche del 5 de abril fue sacado de la habitación de la embajada mexicana y se resistió, ante lo cual fue golpeado, prácticamente torturado. En dos ocasiones intentaron esposarlo, pero la resistencia de Glas, que mide alrededor de 1.80, provocó la reacción virulenta de los gendarmes, quienes le propinaron patadas y golpes de puño y metralleta en piernas y brazos. Sólo así pudieron doblegarlo y luego esposarlo.

Cuando consideraron que estaba ya inmovilizado, con la intención de filmarlo, como si estuviese en buenas condiciones, quisieron leerle sus derechos. Glas se desvanece, se cae, le piden que se levante, pero no podía por la paliza que me habían dado , se oye en una grabación que circuló en redes sociales desde la cuenta de su abogada Sonia Vera.

El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político , agregó Glas.

Vera, en conversación con La Jornada, manifestó que lo vio muy mal, muy golpeado, en una condición física muy deteriorada y con el efecto todavía de la intoxicación intestinal por la ingestión de medicamentos.

En su cuenta de X, el ex presidente Rafael Correa corroboró ese hecho: Por fin sus hijos y sus abogados pudieron conectarse con Jorge Glas vía Zoom. Ha sido vejado y torturado. Actualmente está incomunicado y sin siquiera luz solar. Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre. Responsabilizamos a Daniel Noboa de la integridad física y emocional de Jorge. Le recuerdo a Noboa que claramente ha cometido el delito tipificado en el artículo 125 del Código Penal . En ese artículo se señala que la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de libertad, detenga ilegalmente, deporte, traslade, demore o retarde la repatriación de la persona protegida será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Los informes oficiales nunca señalaron esa situación. Dijeron que su mal estado de salud era producto de que no había querido comer. De hecho, algunas versiones indicaron que cuando ingresó al Hospital Militar de Guayaquil lo hizo ya en estado de coma. Cuando salió de esa condición fue trasladado al Hospital Naval, de la misma ciudad.