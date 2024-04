D

esde hace ya un buen rato, y a pesar de su muy evidente juventud, la carrera musical de Ingrid Beaujean se ha desplegado como un atlas a través del tiempo. Siendo todavía una niña de 12 años, participaba cantando (junto con su gemela Jenny) en el disco Orquídeas susurrantes, de Magos Herrera (su tía). Saliendo de la adolescencia, las dos hermanas cantaban en la Big Band Jazz de México.

Después de grabar el álbum Beaujean Project (2012), las gemelas deciden emprender rutas individuales y cada una empieza a hacer discos por su cuenta, aunque invariablemente la una aparece como invitada en las grabaciones de la otra. Ingrid debuta con Daniel Wong en un disco a dueto llamado Miércoles (2014); y ya en plan solista graba Cuento (2015), Días lentos (2018) y Jueves de ríos, publicado hace poco en diversas plataformas. Con los trazos y los conceptos de estos tres discos solistas, Beaujean se presentará el 18 de abril en el Teatro de la Ciudad (Donceles 36, Centro Histórico), acompañada por Juanjo Gómez (guitarra), Ana Rodríguez (cello y coros), Alejandro González (piano), Alonso Sánchez bajo y contrabajo), Gustavo Nandayapa (batería) y Jenny Beaujean como voz invitada.

En Jueves de ríos encontramos un grato y sorprendente manejo de los silencios, que ni descomponen ni desmoronan las atmósferas, a pesar de flotar en medio de una evidente nostalgia, de los compases pausados que invaden el decir y el andar en casi la totalidad del disco. De esto y algo más platicamos con Ingrid.

Lo primero que vi (oí) es que, en su conjunto, esto es un pop propositivo, muy elegante, con armonías no muy convencionales, que bien podría traducirse como canción de autor contemporánea.

“Estaba platicando con Aaron Goldberg –responde Ingrid– el pianista, y nos reíamos muchísimo, porque le decía que toda la identidad que sentía en el jazz no está en este disco; como dices, tiene más que ver con otras búsquedas musicales.”

Aunque no puedas evitar que en tus fraseos se escurran algunas pinceladas de jazz.