Si usted es usuario de la red social TikTok debería saber que ha colaborado para darle al mundo a otro billonario de Forbes. Se trata del chino Zhang Yiming, de 41 años, experto en inteligencia artificial y principal accionista de ByteDance, la dueña de TikTok. El año pasado, las utilidades de la empresa crecieron 60 por ciento y alcanzaron la cifra de 40 mil millones de dólares, sobre ventas de 120 mil millones. Sin embargo, el éxito no está libre de sinsabores. El mes pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un veto para que no pueda operar en ese país, el cual es su principal mercado… a menos de que sea vendida a empresarios estadunidenses. Falta la aprobación del Senado. Eso sucede en el paraíso de la libre competencia y nadie se escandaliza. Sin embargo, cuando el gobierno mexicano intenta detener la salvaje explotación de recursos de la minera Calica en Quintana Roo, lo tachan de comunista .

Todavía no termina el sexenio y en algunos lugares ya comenzaron a echar para atrás la 4T. El jefe de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, designó a Arely Gómez nueva auditora especial de Desempeño, en sustitución de Agustín Caso –el funcionario que calculó muy alto el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco–. Arely Gómez es abogada egresada de la Universidad Anáhuac; fue procuradora general de Justicia y secretaria de la Función Pública del ex presidente Enrique Peña Nieto. También es hermana de Bernardo Gómez, ex vicepresidente pero siempre ligado a Televisa. (¿Quién audita a la auditoría?)

illones de personas mayores de edad vieron alguna de las transmisiones del primer debate presidencial el domingo. Un público inmejorable para que los inmoderados moderadores colaran preguntas tendenciosas contra el gobierno de la 4T, aprovechando el esquema moderación proactiva . A pesar de la inconformidad de los aspirantes presidenciales –Claudia, Xóchitl, Máynez– porque les restaron tiempo a sus participaciones, más otras fallas, como el cronómetro que no funcionó, la comisión de debates anunció que no se cambiará el formato en el próximo encuentro, que será moderado por Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Las integrantes de la comisión, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Dania Ravel –del grupo lorencista– anunciaron que ya lo decidieron: se queda tal cual. Claro. ¿Cómo van a desaprovechar un auditorio de millones de personas para cuestionar al presidente López Obrador? Si así van a seguir siendo las cosas, ¿vale la pena que participe la candidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum? Es pregunta.

Ombudsman Social

Asunto: billetes incompletos

El domingo pasado retiré 5 mil 100 pesos de un cajero automático de BBVA ubicado en Avenida 8 y Calle 33, colonia Gómez Farías, en la Ciudad de México. El aparato me dispensó 10 billetes de 500 pesos, a siete de los cuales les faltaba el hilo dinámico de seguridad, de lo cual no me di cuenta en ese momento, sino hasta el lunes, cuando quise hacer un pago. Acudí entonces a una sucursal del mismo banco y, aunque me pusieron muchos peros, al final me repusieron los 3 mil 500 pesos en billetes completos. Hago esta denuncia porque creo que BBVA debería investigar qué pasa, y a los usuarios de cajeros les recomiendo estar pendientes.

Araceli Cervantes Ortiz

Twitterati

Con 29 votos a favor, uno en contra, una abstención y dos países ausentes, el Consejo Permanente aprobó la resolución Intrusión de la Policía Ecuatoriana en la embajada de México, en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Institución del Asilo Diplomático .

OEA_oficial

