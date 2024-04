Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. 27

Moscú. Aunque son aliados formales, los nexos de Armenia con Rusia se asemejan a una delgada cuerda que, cada vez que se tensa, parece estar a punto de romperse, toda vez que Ereván no desaprovecha ocasión para distanciarse de Moscú.

El desencuentro más reciente se produjo la víspera, cuando el canciller armenio, Ararat Mirzoyán, anunció, sin explicar sus motivos, que no asistirá a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CEI (Comunidad de Estados Independientes, organización creada, a instancias de Rusia, por algunas repúblicas tras el colapso de la Unión Soviética) que tiene previsto celebrarse en Minsk, Bielorrusia, el viernes siguiente.

Poco antes la cancillería rusa exhortó al gobierno del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, a no permitir que Occidente lo engañe y conduzca el país por el camino equivocado, que está plagado de la aparición de un vacío en el ámbito de seguridad, graves problemas en la economía y un éxodo .

Y en ese contexto Pashinián echó más leña al fuego al declarar ayer que las relaciones entre Armenia y Rusia no pasan por su mejor momento y no está en duda su importancia para nuestra condición de Estado, soberanía, seguridad y economía, pero nosotros no hemos cometido ningún error en nuestra política hacia Rusia ni nuestros colegas pueden acusarnos de incumplir nuestras obligaciones , dando a entender que Moscú sí lo hizo al no defender a Armenia ante la embestida bélica de Azerbaiyán.