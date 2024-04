Daniel González Delgadillo

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. 25

Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió ayer con el ex mandatario de Taiwán Ma Ying-jeou (2008-2016), para impulsar, sin que ninguna interferencia extranjera intervenga, la unificación pacífica de ambos lados del estrecho, zona en la que quedaron separados tras la guerra civil de 1949.

Al iniciar la reunión en el Gran Salón del Pueblo de esta capital, Xi elogió a Ma por oponerse a la independencia de Taiwán , promover los intercambios a través del estrecho y estar de acuerdo en que ambos lados pertenecen a una sola China .

Los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán son todos chinos. No hay rencor que no pueda resolverse, ningún tema que no pueda discutirse y ninguna fuerza que pueda separarnos , declaró el mandatario, y puntualizó que la interferencia externa no puede detener la tendencia histórica de reunificación de la familia y el país .

Calificado de histórico por los medios estatales del país, entre ellos Xinhua y CCTV, fue la primera vez que un ex presidente de la isla es recibido por el máximo líder del gigante asiático en Pekín desde que el partido Kuomintang (KMT), de Chiang Kai-shek, huyó a Taipei en 1949 al finalizar la revolución.