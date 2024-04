Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. 28

Campeche, Camp., La gobernadora Layda Sansores San Román reiteró que no destituirá a la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, porque no cederá a un capricho de Eliseo (Fernández Montúfar, abanderado de Movimiento Ciudadano al Senado), pues, aseguró, la funcionaria no tuvo responsabilidad en la fallida operación del 15 de marzo en el penal de San Francisco Kobén y porque es una de las mejores policías del país .

En su programa Martes del Jaguar, que al parecer fue pregrabado, Sansores San Román volvió a descalificar las protestas que los efectivos policiacos realizan desde el 16 de marzo, un día después de que los mandaron a controlar un motín en el citado penal sin el equipo necesario.

La mandataria morenista acusó a los uniformados de ser manipulados por el Partido Revolucionario Institucional y por MC, y de defender sus privilegios , debido a que se niegan a utilizar videocámaras personales.

También descalificó el llamado de los policías inconformes a dialogar en un recinto abierto, con la presencia de medios de comunicación, pues, “sólo buscan show”. Condicionó las negociaciones a que sean en un lugar cerrado y con una comisión previamente seleccionada.