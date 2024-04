César Olguín se apoyó en Gastón Martínez Matiella, un investigador, promotor y difusor del tango en México, el primer extranjero en ser aceptado en la Academia Nacional del Tango de Argentina. Él fue una persona cercana, me preciaba de contar con su sapiencia, su conocimiento y su amistad, y de alguna manera me he sentido depositario de lo que él hizo y fue lo que traté de hacer y conjuntar en este libro .

Olguín mencionó a compositores del siglo XX y modernos, como Eugenio Toussaint, René Torres, Eduardo Gamboa, que no escaparon a la tentación de componer tango en algún momento de su vida. Reiteró que “todos los mexicanos han cantado tango, porque Che Araña, de Francisco Gabilondo Soler, no ha escapado de nadie desde el kínder”.

Lamentó que mucha de la información se ha perdido porque no hay documentación. He tratado de recuperar lo que a mi alcance tuve. Ya había iniciado a escribir algunas cosas, pero la pandemia me dio la oportunidad de dedicarme a buscar, por eso entrevisté a mucha gente, conseguí material, la mayoríainédito: fotos y documentos. Todavía hay huecos porque hay personas que conocí y lamentablemente fallecieron y no pude encontrar materiales o a sus familiares .

El texto, explicó, “es una especie de crónica o una recopilación de parte de lo que se ha hecho en México en materia de tango. Hay una parte enfocada como en el anecdotario. El libro es más bien un racconto (repaso) de lo acontecido aquí, de los mexicanos y extranjeros que estuvieron y vinimos, aunque yo ya soy chilango, porque he vivido más de la mitad de mi vida en México”.

La hechura del libro llevó casi cuatro años. “Mi idea era hacer una pequeña referencia a partir de estas vivencias y anécdotas, pero me adentré y fue creciendo tanto que se me escapó un poco de las manos. No me avergüenzo de ello porque no soy escritor. Trato de evitar la frase de ‘historia del tango’, que sería muy pretenciosa”, contó Olguín.

El tango en la actualidad, agre gó, “no sé si es elitista o marginal, pero en el mundo hay ‘un espacio y un mercado’ relativamente cautivo porque se sigue bailando. Hay una proliferación de los lugares llamados milongas en las que usan grabaciones y eventualmente hay alguna agrupación.

Las dos figuras más importantes que ha tenido el tango a escala internacional han sido Carlos Gardel y Astor Piazzolla. El referente muy importante para las nuevas generaciones ha sido y sigue siendo este último. Los intérpretes de diversidad de géneros entran al tango, desde los jazzistas hasta los músicos populares y los de formación clásica. El tango mexicano hoy aparece por pequeños ensambles, tríos, cuartetos, sextetos , finalizó el músico.

Aunque pase mucho tiempo: el tango en México será presentado el sábado, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce, en el Palacio de Bellas Artes, con la participación de Juan Arturo Brennan, Germán Palomares y el agregado cultural de la embajada de Argentina en México, Leandro Repetto.