Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 11 de abril de 2024, p. a11

Por segundo ciclo consecutivo, el taekwondo mexicano estará representado sólo por dos competidores en los Juegos Olímpicos. Brandon Plaza, seleccionado nacional en la categoría de -58 kilogramos, fue eliminado en los cuartos de final del torneo clasificatorio que se lleva a cabo en República Dominicana, con lo que perdió la oportunidad de conseguir un boleto.

Pese a ser monarca panamericano y medallista mundial, el trico-lor no logró vencer al juvenil colombiano Jhon Garrido, quien con marcador de 2-0 terminó con el sueño parisino del queretano.

En la historia olímpica, México tiene tres medallas en la categoría de Brandon. La primera, un oro conseguido por William de Jesús en Barcelona 1992 (exhibición), una plata de Óscar Salazar en Atenas 2004 y Guillermo Pérez, áurea en Pekín 2008.

De esta forma, y tras la eliminación de Leslie Soltero (-67kg) el martes, México se presentará en el taekwondo de París 2024 con dos competidores, el triple medallista mundial, Carlos Sansores (+80 kg) en la rama varonil y la bicampeona panamericana, Daniela Souza (-49 kg) en femenil.