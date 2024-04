En los partidos se habló sobre todo de futbol de altos vuelos y nada, o casi nada, de las supuestas amenazas vertidas por grupos islamitas de atentar en los estadios, que finalmente no se consumaron ni se detectó ninguna amenaza latente por parte de la policía y los servicios de inteligencia.

Finalmente se consumó la sorpresa en el Parque de los Príncipes y el Barcelona consiguió una ventaja que puede ser crucial y permite soñar al equipo barcelonés en superar en esta fase a uno de los rivales más temidos del torneo

En el otro partido de la noche, el Atlético de Madrid venció 2-1 al Borussia Dortmund. El equipo español salió muy activo y concentrado, todo lo contrario que su oponente, que durante los primeros 35 minutos parecía extraviado y torpe en sus decisiones.

De hecho, el primer gol llegó a los cinco minutos, en un error en la salida de balón del equipo bávaro que aprovechó el centrocampista De Paul para mandar el esférico a la red.

El equipo alemán no dejó de cometer errores, algunos muy inocentes, a lo largo de la primera parte, que culminaron en una chilena floja del extremo brasileño del Atlético de Madrid, Lino, y otro en un disparo del francés Antoine Griezmann, quien estuvo a punto de acabar en gol si no es porque un defensa lo evitó in extremis.

Pero en el minuto 31, los alemanes Hummels y Schlotterbeck se estorbaron tras un saque de banda a favor, el balón le llegó como un regalo a Morata, quien se lo cedió a Griezmann, y finalmente el francés, con un toque sutil, se lo dejara a Lino para que lo estrellara en la red. Fue el 2-0 que permitió soñar a la afición con una ventaja clara de cara al partido de vuelta.

El entrenador del equipo español, Diego Simeone, decidió cerrar las líneas, juntar aún más a sus jugadores y defender el resultado. De hecho, su primer cambio fue quitar a un delantero para meter a un medio de contención, con lo que el mensaje era claro: había que mantener el resultado. Pero a tan sólo 10 minutos de finalizar el encuentro, el alemán Haller aprovechó un despeje flojo de la defensa para fusilar al portero del Atlético, Oblak, con un disparo fuerte.

A pesar de la victoria y la ligera ventaja del Atlético de Madrid, ambos equipos terminaron convencidos de que la eliminatoria está aún muy abierta, más porque la vuelta se jugará en Alemania, donde el equipo bávaro se crece en las grandes citas. El próximo martes, el desenlace.