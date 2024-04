Merry MacMasters

Jueves 11 de abril de 2024, p. 2

Aparte de compositor, el violinista Manuel Enríquez (1926-1994) era un hombre polifacético en su calidad de precursor de la música nueva , promotor de las melodías mexicanas, embajador cultural, además de servidor público, sostiene su viuda, la pintora y curadora Susana Enríquez.

El 26 de abril se cumplirán tres décadas del fallecimiento de quien también incursionó en la música electroacústica. Con este motivo, diferentes instancias del Centro Nacional de las Artes (Cenart) han organizado lo que se perfila como el más grande tributo en torno a su obra y figura.

El homenaje InTerminado sueño: 30 aniversario luctuoso de Manuel Enríquez, que comienza hoy, incluirá conciertos, conversatorios y exposiciones en espacios como la Biblioteca de las Artes, que resguarda en comodato su archivo, así como el Centro Multimedia.

En 2016, con motivo de los 90 años del fundador del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Cenart organizó una exposición; sin embargo, no se tocó su música. En esta ocasión, además de que el enfoque estará en su faceta como intérprete, se han programado cinco conciertos dedicados enteramente a su arte. En uno, Alberto Cruzprieto tocará su obra integral compuesta para piano, mientras en otro, el Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes interpretará las cinco obras de Los cuartetos de cuerdas.

Enríquez no solía programar sus propias obras; incluso, a raíz de su muerte, hubo resistencia a tocar su música. “No lo querían recordar ni programar, decían que era muy pronto, que tuvo sus enemigos, que no lo querían. Eso me afectaba porque siempre pretendí que se tocara su música. Una vez un director de orquesta me dijo: ‘Susana, es muy pronto. Manuel tuvo muchos enemigos, no lo podemos programar’.