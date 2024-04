–No, no lo conozco, nada... no sé tampoco si es hombre o mujer.

–No, ni habían de existir los diputados, la verdad. Toda mi vida he vivido aquí, a mi madre la trajeron de un año cuando eran alfalfarios, era la orilla de la ciudad. Me da coraje el deterioro, la han invadido, hay un montón de construcciones que no debería haber y por eso luego no hay agua.

–No, yo soy el que hago más aquí, ni diputados ni gente de la alcaldía hacen algo. En 36 años de vivir aquí no he visto que hagan algo. ¿Por qué cree que sigo empujando mi carrito? Por eso, ya no les tengo confianza (a los políticos). A mí me conoce mucha gente. Agricultura, sector de limpia, comprende desde Circuito a Cuitláhuac, de las vías hasta Ejército Nacional, toda la zona la conozco.

Los diputados locales son unos desconocidos para los residentes de las colonias Agricultura, Un Hogar para Nosotros y Anáhuac, de los distritos 3 y 5 en Miguel Hidalgo. Para los jóvenes, la política resulta aburrida, mientras los adultos dicen que los legisladores no trabajan para mejorar la demarcación; otros reprochan promesas no cumplidas. En el Congreso local, la diputada del PAN América Rangel es la que representa el distrito 1

▲ Severiano Solís Soriano. Foto Elba Mónica Bravo

▲ Victoria García Pacheco. Foto Elba Mónica Bravo

▲ Emilio Martínez. Foto Elba Mónica Bravo

▲ Juan Alfredo Jacobson. Foto Elba Mónica Bravo

▲ Esperanza Jáuregui Zúñiga. Foto Elba Mónica Bravo

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, menos.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Nada, pero hasta eso que los vecinos nos organizamos muy bien y le pagamos al de la basura una vez a la semana para que venga y la recoja, también para que barran y todo, somos los vecinos los que nos organizamos y todo. La verdad a los políticos no les he prestado mucha atención, no tengo mucha información sobre ellos, no es que me guste ni me apasione. Siento que es un tema muy aburrido.

Juan A. Jacobson, 67 años, colonia Anáhuac

–¿Conoce a su diputado?

–Conozco al diputado, es diputada.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–La vi antes de las elecciones, entró a mi casa, me dijo: aquí vamos a resolver todo .

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–No, ya no la volví a ver… cómo se llama, y hasta una lona tuve colgada en mi casa; y el alcalde Tabe, pues tampoco ha venido. Ella vino antes de las elecciones, es del PAN, es que no me acuerdo del nombre. Tenemos un problema de banqueta en la calle Laguna de Guzmán, está levantada y dijo que se iba a arreglar y no. Y ya vienen las nuevas elecciones.

Esperanza Jáuregui Zúñiga, 59 años, hogar, colonia Anáhuac

–¿Conoce a su diputado?

–No.

–¿Lo ha visto en su distrito?

–No, francamente no lo conozco ni lo he visto ni nada.

–¿Ha hecho algo por la alcaldía?

–Sí, ya hay un poquito más de alumbrado desde el año pasado y este año. Lo malo es que hay demasiadas personas que no tenemos acceso o no utilizamos un celular o una tablet y por eso si antes no los conocíamos, ahora menos, que todo es por redes sociales, pero el problema es que (los diputados) se hacen de la vista y oídos sordos, más que nada, entonces sí deberían acercarse más a la ciudadanía.

Texto y fotos: Elba Mónica Bravo