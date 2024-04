E

l arzobispo de León, Alfonso Cortés, instó a los feligreses a no votar por Morena, este 2 de junio, porque impulsa la despenalización del aborto en todo el país. Además la Provincia Eclesiástica del Bajío, integrada por la arquidiócesis de León, Irapuato, Celaya y Querétaro, realizaron talleres en varios municipios de la entidad para promover que los católicos no sufraguen por institutos políticos que no respeten la vida desde su concepción hasta la muerte y no defiendan la familia tradicional ( La Jornada, 27/3/24).

Desde luego que la iniciativa del clero contraviene la Constitución Mexicana y la Ley de Asociaciones Religiosas que prohíben de manera explícita a los ministros de culto involucrarse en actividades políticas y proselitistas.

Recordemos que el artículo 130 constitucional es claro: El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley . En el inciso E, explica: Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios .

Para no tener dudas, en la Ley de Asociaciones y Culto Público, se insiste en que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. En el capítulo quinto de la misma ley se establecen las sanciones; el artículo 29 dice: Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere: I) asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos .

¿Por qué la Iglesia de Guanajuato incursiona en el proceso comicial, vio­lando preceptos constitucionales y re­glamentarios? ¿Es un arrebato mís­tico-electoral o una provocación institucional?

En las últimas décadas el clero ha rebasado la línea. Evoquemos, julio de 2011: el apercibimiento a Hugo Valdemar, vocero de Norberto Rivera, por hacer proselitismo y llamar a la población a no votar por el Partido de la Revolución Democrática.

El cardenal Juan Sandoval Íñiguez fue duramente sancionado por el tribunal electoral. Consideró que durante las votaciones del 6 de junio de 2021 el ministro, a través de un video, presionó y/o indujo el sentido del voto de la comunidad que lo sigue para votar o dejar de votar por algún candidato o partido. Ese tribunal falló también contra el cardenal Carlos Aguiar Retes y otros sacerdotes.