E

n los votos, que son documentos históricos, habita un relato complejo, muy desigual y muy accidentado. Aun con sus imperfecciones, la democracia que conocemos, hasta ahora, parece merecer todavía la confianza relativa de los electores y parece que aún tiene sentido votar. Sigue siendo una forma oficializada de expresar la diversidad de imaginarios sociales para fijar formas de convivencia. Según cuenta la página web chequeado.com, 2024 es un superaño electoral . Unos 100 países realizarán comicios y en 50 habrá votos para elegir presidencias, informan con datos oficiales de organismos electorales, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la consultora Anchor Change. Parece un récord histórico. ¿Qué significa esto?

Por la diversidad de sus procedencias, los votos son nudos narrativos antecedidos de conflictos muy diversos. De cada voto se desprende una historia particular y una historia general que, a sabiendas o no, sintetiza las virtudes o las calamidades del contexto que las genera. Los votos, reunidos en las urnas y delimitando sus preferencias, son una enciclopedia cruda del civismo que, incluso donde es obligatorio, da un reflejo estremecedor del paisaje político de la voluntad que los incuba y de la lista enorme de faltantes sociales necesarios para una vida colectiva buena en todas sus escalas. Pero es una enciclopedia siempre parcial. Reflejan parte de las voluntades políticas, nunca su totalidad. En los intersticios habitan muchas marrullerías también.

Ni todas las decepciones, ni todos los cansancios, ni todas las emboscadas que en nombre de la democracia han sufrido nuestros pueblos, han logrado que sucumba la esperanza de intervenir en la historia colegiando con votos las voluntades de mayorías. A pesar de irregularidades, insuficiencias y fraudes. Más allá de tergiversaciones, manoseos y traiciones. Sin importar los costos, las humillaciones y los descalabros, la democracia parece merecer el esfuerzo de reponer entusiasmos para incidir en las tareas de modelar el poder con base en la voluntad social organizada electoralmente. Eso parece.

Con los votos se narra una historia de saberes y de ignorancias acosados por tensiones e intereses plagados con claroscuros. El escenario para la voluntad democrática de los pueblos cuenta hoy, paradójicamente, con un gran descrédito global sobre el papel de los partidos políticos más conocidos y no obstante ha tomado un lugar relevante la solución frentista y movimientista. Ganó lugar el peso de la personalidad individual de algunos líderes (su fama y carisma) y parece predominar una tendencia ideológica centrista o de centroderecha. Los votantes todavía esperan que las elecciones sean capaces de parir gestiones gubernamentales honestas, que por lo menos no roben, que cumplan lo que prometen y que no aprovechen la confianza de la mayoría para beneficios comerciales de alguna minoría trabajando en la oscuridad. Bien harían las izquierdas en tomar nota sincera. No es mucho pedir.