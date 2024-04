Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 19

El programa La Clínica es Nuestra, para rehabilitar 11 mil 913 unidades de salud en 27 estados, tendrá un presupuesto de 6 mil millones de pesos y entrará en operación después de las elecciones del 2 de junio, anunciaron ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y autoridades del sector salud.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional y acompañado de los gobernadores de los 23 estados que se han afiliado a la federalización de los servicios de salud para personas sin seguridad social, López Obrador aseguró que este programa permitirá entregar de manera directa recursos a comités locales para rehabilitar cada centro de salud.

Sólo este programa implica una inversión, que no gasto, de alrededor de 6 mil millones de pesos , expuso el mandatario.

Sin desvío de fondos

Señaló que el programa tiene semejanzas con La Escuela Es Nuestra, política pública con la cual se entregan recursos a comités escolares para atender necesidades de infraestructura de los centros educativos.