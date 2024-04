Durante la conferencia ya habían escuchado la inconformidad presidencial contra la narrativa del debate en materia de salud. Los tres oradores designados para patentizar su respaldo a López Obrador fueron elocuentes en el cambio en el sector: “Teníamos un sistema de salud totalmente roto, desarticulado, el cual era excluyente para aquellos que no contaban con los beneficios de la seguridad social: se les llamaba lamentablemente ‘nadahabientes’”, expresó el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.

Convocados a Palacio Nacional, los 23 gobernadores morenistas cerraron filas en torno a la política de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le aplaudieron a su llegada al salón Tesorería y elogiaron la federalización de los servicios de salud en esas entidades: El IMSS-Bienestar reivindica el derecho humano a contar con un sistema de salud que responde con empatía y eficiencia, no sólo para curar enfermedades, sino para también sanar el espíritu , aseguró la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.

Apreciamos en ella el humanismo que caracteriza a esta administración en la búsqueda de equidad y justicia social, un modelo competente, efectivo, para dar resultados institucionales.

Villarreal destacó que como parte de esta nueva estrategia ha habido requipamiento en las unidades hospitalarias y basificación de personal médico. Aunado a equipos y medicamentos, se ha revertido un ciclo de deterioro para mejorar en importantes indicadores de salud de la población, por citar algunos, como la disminución de la muerte materna, las emergencias obstétricas y la enfermedad y mortalidad neonatal, y en la oportunidad y sobrevida en la atención de los pacientes con infarto agudo del miocardio.

Ante López Obrador y buena parte del gabinete de salud, los gobernadores elogiaron la política en el sector.

Navarro destacó que a nosotros no nos cuentan, a nosotros no nos pueden estar diciendo lo que no hemos observado: encontramos invadido el sistema público de salud. Había farmacias particulares donde se cobraban medicamentos muy altos y en ocasiones se cobraban recetas que jamás se surtían .