Edgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 13

Tapachula, Chis., Luego de 15 días de caminata, el Viacrucis Migrante 2024 salió de Chiapas y siguió su trayecto hacia Oaxaca.

Los extranjeros llegaron desde el lunes al municipio de Arriaga y ayer se dirigieron al poblado oaxaqueño de Los Corazones, indicaron sus integrantes.

En el contingente viajan unas 2 mil 500 personas de Centro, Sudamérica y El Caribe, principalmente. Debido a su lento andar, se han ido sumando grupos de migrantes que diariamente caminan por la carretera costera.

Nosotros decidimos no seguir; mi bebé está enfermo, ya no aguantamos, vamos a buscar un albergue , dijo la hondureña Yessy Espino, quien viaja con un pequeño de apenas un año que requirió atención hospitalaria debido a cuadros de infección.