Estamos examinando si tengo o no ese poder , subrayó, aunque admitió que no hay garantía de que tenga esa capacidad sin la legislación. Cuando hay más de 5 mil personas al día tratando de cruzar la frontera, porque no puedes gestionarla, ralentízala. No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación. Y algunos han sugerido que simplemente debería intentarlo. Y si me detiene el tribunal, que me detenga, pero estamos tratando de trabajar en eso ahora mismo , expuso.

Sobre la propuesta del mandatario mexicano “de establecer un plan para combatir las causas fundamentales de la migración en el hemisferio occidental, y el llamado a que Estados Unidos invierta 20 mil millones de dólares para atender las causas de la migración, así como a suavizar las sanciones contra Venezuela y Cuba, entre otras, cuando su oponente (Donald Trump) dijo que no le daría a México ni 10 centavos, se le preguntó ¿cómo trabajaría con el presidente López Obrador para reducir la migración y también con sus sucesores?

El mandatario estadunidense respondió: “antes de que López Obrador siquiera presentara ese plan, yo lo inicié hace años. Mira, no es como si la gente estuviera sentada alrededor de una mesa, una mesa labrada a mano en algún lugar de Guatemala, diciendo, tengo una gran idea: ‘vamos a vender todo lo que tenemos, dárselo a una pandilla criminal. Ellos nos llevarán al otro lado de la frontera. Nos dejarán del otro lado con un idioma que no hablas, donde no me quieren. ¿No será divertido?’ La gente no... se va porque no tienen alternativas. Y así que lo que estamos haciendo es... hicimos, y funcionaba por un tiempo hasta que lo cortaron, es proporcionar la capacidad de crear empleos en los países de donde la población se está yendo. La gente no quiere irse de donde es. Busca asegurarse de tener la oportunidad de ganarse la vida, y preferirían hacerlo donde están.

Así que creo que su idea es consistente con lo que he estado promoviendo. Y deberíamos estar haciendo algo así , indicó Biden.

A la pregunta de si tiene una buena relación con el presidente López Obrador, afirmo: sí, sí. Lo encuentro directo. Nunca me ha engañado. Sabe lo que quiere. Cumple su palabra. Eso es lo máximo que puedo pedir .

