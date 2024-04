Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 9

La narrativa del debate presidencial del domingo y de las preguntas formuladas por los moderadores fue la de no reconocer absolutamente nada de los avances logrados por este gobierno, criticó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que esa estrategia no tuvo resultado, pues el pueblo “ya es muy consciente.

Todavía hace uno o dos días, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de comunicación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada , declaró el tabasqueño en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional.

Acompañado por los gobernadores de 23 estados afiliados al IMSS-Bienestar y por autoridades de salud, el mandatario agregó que el no reconocimiento fue la misma motivación que “utilizaron para hacer las preguntas del debate, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejando a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer.

“Qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así no pudieron dejar mal –yo no estoy hablando del partido– lo que se ha hecho en el combate a la corrupción”, sostuvo López Obrador, quien la víspera había dicho que el debate estuvo requetebién .

Al afirmar que su gobierno se ha dedicado por completo a desterrar la corrupción , el mandatario opinó que continúa la embestida contra su administración.

Hemos padecido campañas de desprestigio, llegaron al extremo de acusarnos de dejar sin medicinas, sin tratamientos, a niños con cáncer, todo por su enfermedad, su ambición desmedida por el dinero, porque eso es lo único que les importa, los mueve, eso los tiene enajenados, ese es su dios, el dinero .

Reprochó que no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa, las preguntas ; consideró que los moderadores señalaron con sus intervenciones y preguntas que hay una “gran corrupción que persiste, que viene desde no sé qué gobierno, pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, que no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción.

¿Cómo no vamos a ser distintos? Aquí me pasaría poniendo ejemplos , sostuvo el mandatario, y agregó: ahora, por ejemplo, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa, ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen. ¡Cómo vamos a ser iguales! Declaró que, no obstante, lo más importante de todo es que hay un pueblo muy consciente, es mucha pieza, un pueblo muy inteligente, informado , lo cual, afirmó, permite a su gobierno “resistir todos los embates.

Ha dado resultados, estamos ya recogiendo, cosechando los frutos de un trabajo de muchos años de millones de mexicanos, porque esto lo hemos hecho entre todos, de ir casa por casa, plaza por plaza, informando, orientando, concientizando, esto que llamamos revolución de las conciencias, y por eso podemos resistir todos los embates, todas las campañas de calumnias, las que surgen en México y las que vienen del extranjero.

Pese a la ola de críticas, el INE mantendrá el formato; descarta selección intencional de las preguntas a candidatos

