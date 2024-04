Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 8

El Senado y la Cámara de Diputados formularon una condena enérgica a la irrupción de fuerzas policiacas de Ecuador en la embajada de México en Quito y respaldaron la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones y acudir a instancias internacionales, dado que se trata de un acto de legítima defensa de la soberanía y dignidad nacional .

En San Lázaro, demandaron además al gobierno de Ecuador garantizar sin dilación la integridad del ex vicepresidente Jorge Glas.

En ambas cámaras, las declaraciones se dieron con el aval de todas las fuerzas políticas que, además, expresaron su repudio a la agresión al personal de la sede diplomática. Sin embargo, las bancadas del PAN responsabilizaron del hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvieron que ha abusado de la figura de asilo político .