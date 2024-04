Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 8

Puesto que la irrupción de las fuerzas policiales en la embajada de México en Ecuador violó el derecho internacional , el caso puede ser ganado fácilmente por el Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia, plantearon académicos e internacionalistas de la UNAM, los que calificaron el hecho como un acto cimentado en la barbarie y la ignorancia .

En conferencia, catedráticos e investigadores del Centro de Relaciones Internacionales (CRI) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (Cialc) de la UNAM insistieron en que este conflicto originado por el ingreso a la sede diplomática debe solucionarse por la vía de las negociaciones y por medio de los organismos multilaterales.

Asimismo, coincidieron en que debido a la presión internacional y a la condena al hecho, así como a posibles sanciones contra Ecuador por parte de instancias internacionales, la ruptura de relaciones diplomáticas no será algo que se prolongue o que incluso pueda ser imitado por otros países.

Adolfo Castro Solís, profesor del CRI, expuso que el Estado mexicano debería continuar ante estos tribunales internacionales, porque puede tener ciertas repercusiones para Ecuador, como son las sanciones en materia económica o bien la nulidad de votos (de ese país) en órganos regionales .