En mi país la derecha trata de posicionar en la opinión pública la idea de que en Revolución Ciudadana (RC) hay ligas con el narcotráfico, cuando es lo contrario; las mafias y el lavado de dinero están relacionados con la derecha . Cita el caso judicial denominado Caballo de Troya, investigado conjuntamente por las policías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Ecuador. Es un gran esquema de narcotráfico en el que están involucrados familiares del ex presidente Guillermo Lasso. Y de esto casi nada publican los medios hegemónicos. He ido a medios, como por ejemplo CNN, para hablar del tema, y donde menciono el Caballo de Troya lo cortan .

Lo que dijo AMLO fue algo que sí ocurrió. No es ningún insulto a mi gobierno o a mi país. Y es algo que además podría también suceder en México, con la candidata Claudia Sheinbaum. Noboa no tenía ninguna razón para reaccionar como lo hizo.

En América Latina se ha impuesto en los últimos años una herramienta estandarizada de uso espurio de las leyes con el fin de golpear políticamente a los gobiernos y las fuerzas de izquierda. Es lo que ocurrió contra el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que sigue en Bélgica, en el exilio, y contra el ex vicepresidente Jorge Glas, extraído por la fuerza desde el interior de la embajada de México en Quito, donde estaba asilado. Se usó contra Cristina Fernández en Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, advierte la ex candidata a la presidencia de ese país Luisa González Alcívar, del partido Revolución Ciudadana, en entrevista con La Jornada.

–El trasfondo es la persecución política con herramientas judiciales con las que se está persiguiendo a todo el movimiento de izquierda. Por eso hay tantos compañeros nuestros en el exilio o presos, como Paula Pabón, prefecta de Pichincha.

“Pero también vemos cómo un delincuente como Hernán Duque, principal responsable en el caso más grande de narcotráfico, está en Argentina y la fiscalía no ha hecho nada para traerlo a Ecuador.

“Aquí hay alguien detrás de este esquema. En Ecuador, el embajador (de Estados Unidos) Michael Fitzpatrick es un actor político, no un diplomático. Sabemos que suele llamar a autoridades para darles órdenes. Lo hace con la procuradora general Diana Salazar. Hay evidencias. Se han presentado mensajes de texto de celulares que lo prueban. Por ejemplo, uno donde la fiscal reconoce que quienes ejecutaron a Villavicencio fueron Los Lobos, pero que por instrucciones del embajador no va a admitirlo para no beneficiar a nuestro partido. La idea era afectarnos en las elecciones.”

–El gobierno de Bélgica otorgó asilo al ex presidente Rafael Correa, acusado en la misma causa penal que Glas. ¿Fue bajo los mismos principios y convenciones internacionales a los que se acogió México para otorgar asilo al ex vicepresidente?

–Sí. Se consideró que en ese caso hay persecución política. Pero en el caso de Jorge Glas lo apresan sin que hubiera sentencia. No es sentenciado. Lo secuestran y detienen por una causa llamada Reconstrucción , en la que las cortes no han agotado las instancias legales. No tiene sentido la justificación que está dando el gobierno. Además, el asilo no fue una medida repentina de México. Es algo que llevaba tiempo tramitándose.

Aislamiento sin precedente

González, quien nunca negó su cercanía con Rafael Correa, exigió en días pasados la renuncia del presidente Noboa por lanzar al país a una gigantesca crisis diplomática global.

–¿Qué impacto ha tenido en la sociedad ecuatoriana la crisis diplomática con México?

–Aquí se expresan las opiniones desde un contexto muy polarizado. Para nosotros, desde RC, lo que ocurrió fue un secuestro violento. Pero los odiadores del correísmo siempre van a justificar cualquier exceso siempre y cuando se ataque a nuestro movimiento, más por un ánimo de odio que por un asunto técnico o legal.

–El ataque a la embajada de México ha sido repudiado a nivel global sin excepciones. ¿Cree que Noboa pueda darse cuenta de hasta qué punto se equivocó?

–Lo dudo mucho. Este muchacho cree que Ecuador es su hacienda bananera. No tiene capacidad de analizar y reconocer la barbaridad que ha cometido. Ha minimizado todas las críticas. El rechazo no es sólo de un grupúsculo. Es el mundo entero.

–Por lo pronto, Ecuador aparece en una situación de aislamiento sin precedente. ¿Qué impacto puede tener esto para el país?

–Vergüenza internacional. Ecuador pasa a ser un país que no es confiable en términos de seguridad jurídica. Si viola un tratado internacional como es la Convención de Viena, puede violar cualquier otra ley internacional: derechos de los trabajadores, de las empresas, de todos los ecuatorianos. Además, afectamos nuestra relación comercial con México, la segunda economía mas grande de América Latina.

–El periodo presidencial de Noboa es corto. En febrero volverán a tener elecciones. ¿Se presentará nuevamente como candidata?

–Es complejo. Primero, el proyecto de Revolución Ciudadana es un movimiento maravilloso que tiene grandes cuadros. Paola Pabón, Pavel Muñoz, Liliana de Yos y muchísimos otros. Pero eso se decidirá conforme a nuestra democracia interna.